Ось і настав довгоочікуваний момент – фінал шоу Хто зверху? 11 сезон 1 випуск від 24.08.2021. Хто отримає перемогу в День Незалежності України: українки чи українці? Залишайся з нами, щоб не пропустити історичний момент!

Торт уже був, а який же день народження без подарунків? У фіналі на команди чекатимуть десятки подарункових коробок, і тільки в 5 з них буде заховано символічне святкове число 30. Хто швидше й більше знайде таких тридцяток, той отримає подарунок у вигляді перемоги. Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 1 випуск – дізнайся, хто кого поклав на лопатки.

Дивитися онлайн випуск 1 Хто зверху? сезон 11