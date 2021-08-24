Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 1 від 24.08.2021
24 серпня

Влад Яма розірве студію «обертасом». Хто зверху? Сезон 11. Випуск 1. Раунд 5

Дивись онлайн 5 раунд 1 випуску шоу Хто зверху? від 24.08.2021 на сайті Нового каналу!

У раунді Обмін ролями на тебе чекає феєричне шоу. Ти коли-небудь бачив Тараса Тополю, Сергія Притулу, Влада Яму та Юрія Горбунова в традиційному українському жіночому вбранні? І ще і пританцьовуючими українські народні танці? Гарантую, що ні, але в шоу Хто зверху? 2021 можливо все. Ба більше, просто зараз ти побачиш, як Леся Нікітюк, Анна Різатдінова, JAMALA та Катерина Павленко запалюватимуть у студії майстерним гопаком. Ти не можеш цього пропустити – дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 1 випуск.

Дивитися онлайн випуск 1 Хто зверху? сезон 11

Дивитися онлайн 6 раунд випуск 1 Хто зверху? 11 сезон

Влад Яма розірве студію «обертасом». Хто зверху? Сезон 11. Випуск 1. Раунд 5
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