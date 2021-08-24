Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 1 від 24.08.2021
24 серпня

Що спільного між Зеленим мексиканцем та Україною? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 1. Раунд 3

Ти дивишся онлайн продовження шоу Хто зверху? 11 сезон 1 випуск від 24.08.2021! У 3 раунді Поясни мені команди гратимуть в популярну гру Аліас на український лад. У старовинних скринях заховані традиційні українські елементи побуту, музичні інструменти, символи… Усе, що може бути пов’язане з Україною. Капітани двох команд за 90 секунд мають пояснити своїм зірковим бійцям, що заховано в скринях. Перемога за тими, хто вгадає якомога більше предметів. Перевір інтуїцію – роби ставки, хто цього разу переможе!

Чому Леся Нікітюк тікатиме від Чорного квадрату та чому ведуча вмить розлюбить сало? Відповіді шукай в 1 випуску шоу Хто зверху? від 24.08.2021!

Дивитися онлайн випуск 1 Хто зверху? сезон 11

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 1 Хто зверху? 11 сезон

Що спільного між Зеленим мексиканцем та Україною? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 1. Раунд 3
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