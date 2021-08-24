Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 1 від 24.08.2021
24 серпня

Тарас Тополя стане прихвоснем Сергія Притули. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 1. Раунд 4

4 раунд шоу Хто зверху? 11 сезон 1 випуск під назвою Музична кнопка буде особливим. Замість звичного звучання популярних пісень у записі зіркові команди слухатимуть їх у живому виконанні групи ManSound. Вокальний секстет наспівуватиме хіти, які стали для України знаковими, а жіноча та чоловіча команди мають чим швидше вгадати їх та назвати композицію і виконавця.

Раунд буде запеклим! Леся Нікітюк пустить скупу сльозу, вийде на розбори з чоловічою командою та загуляє з JAMALA. А от чоловіча команда як галантні парубки пропускатимуть дам уперед і пастимуть задніх. Але чи надовго? Дізнайся зовсім скоро – дивись онлайн шоу Хто зверху? 2021 випуск 1 від 24.08.2021.

Дивитися онлайн випуск 1 Хто зверху? сезон 11

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 1 Хто зверху? 11 сезон

Тарас Тополя стане прихвоснем Сергія Притули. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 1. Раунд 4
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