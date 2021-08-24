4 раунд шоу Хто зверху? 11 сезон 1 выпуск под названием Музыкальная кнопка будет особенным. Вместо привычного звучания популярных песен в записи звездные команды будут слушать их в живом исполнении группы ManSound. Вокальный секстет будет напевать хиты, которые стали для Украины знаковыми, а женская и мужская команды как можно быстрее должны угадать их и назвать композицию и исполнителя.

Раунд будет ожесточенным! Леся Никитюк пустит скупую слезу, выйдет на разборки с мужской командой и загуляет с JAMALA. А вот мужская команда как галантные парни будут пропускать дам вперед и пасти задних. Но надолго ли? Узнай совсем скоро – смотри онлайн шоу Хто зверху? 2021 выпуск 1 от 24.08.2021.

Смотреть онлайн выпуск 1 Хто зверху? сезон 11

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 1 Хто зверху? 11 сезон