Легендарное игровое шоу Хто зверху? 11 сезон 1 выпуск возвращается на экраны в не менее легендарный день – 24 августа вся страна отмечает 30-ю годовщину Независимости Украины! Празднуй светлый день вместе с Новым каналом, Сергеем Притулой, Лесей Никитюк и звездными гостями – мы начинаем.

Мужская команда – Юрий Горбунов, Тарас Тополя и Влад Яма – сойдутся в яркой и непростой битве с женской, в состав которой входят Анна Ризатдинова, JAMALA и Екатерина Павленко. По случаю Дня Независимости Украины их ждут особые, тематические раунды, которые будут касаться нашей страны и ее истории. В 1 раунде под названием Пятнашки двум звездным командам придется «сложить» карту Украины из пазлов. У кого из участников проблемы с географией, а кто нагло будет нарушать правила? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 1 выпуск от 24.08.2021.

Смотреть онлайн 10 сезон Хто зверху?

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 1 Хто зверху? 11 сезон