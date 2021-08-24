Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 1 от 24.08.2021
24 августа

Сергей Притула обвинил JAMALA в краже! Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 1. Раунд 8

Вот и наступил долгожданный момент – финал шоу Хто зверху? 11 сезон 1 выпуск от 24.08.2021. Кто одержит победу в День Независимости Украины: украинки или украинцы? Оставайся с нами, чтобы не пропустить исторический момент!

Торт уже был, а какой же день рождения без подарков? В финале команд будут ждать десятки подарочных коробок, и только в 5 из них будет спрятано символическое праздничное число 30. Кто быстрее и больше найдет таких тридцаток, тот получит подарок в виде победы. Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 1 выпуск – узнай, кто кого положил на лопатки.

Смотреть онлайн выпуск 1 Хто зверху? сезон 11

Сергей Притула обвинил JAMALA в краже! Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 1. Раунд 8
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