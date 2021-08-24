Во 2 раунде Хто зверху? 11 сезон 1 выпуск под названием Свое-Чужое участникам придется вспомнить живописные просторы Украины и среди иностранных пейзажей найти свое, родное. Давай проверять не только знания звезд, а и свои!

Задачи окажутся очень познавательными, в частности для Леси Никитюк. Ведущая впервые в жизни услышит о существовании парка Киото в столице. Более того, загадкой для нее окажется и левый берег, и Труханов остров. А вот Буковель Леся Ивановна узнает из тысячи. И даже познакомит зрителей с домом своего соперника Сергея Притулы в Збараже. Не пропусти подробности 2 раунда – смотри онлайн Хто зверху? 2021 выпуск 1 от 24.08.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн выпуск 1 Хто зверху? сезон 11

Смотреть онлайн 3 раунд выпуск 1 Хто зверху? 11 сезон