Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 1 від 24.08.2021
24 серпня

Де парк Кіото? У Києві?: Леся Нікітюк відкриває нові горизонти столиці. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 1. Раунд 2

У 2 раунді Хто зверху? 11 сезон 1 випуск під назвою Своє-Чуже учасникам доведеться згадати мальовничі простори України та з-поміж іноземних пейзажів знайти своє, рідне. Нумо перевіряти не тільки знання зірок, а і свої!

Завдання виявляться дуже пізнавальними, зокрема для Лесі Нікітюк. Ведуча вперше в житті почує про існування парку Кіото в столиці. Ба більше, загадкою для неї виявиться й лівий берег, і Труханів острів. А ось Буковель Леся Іванівна впізнає із тисячі. І навіть познайомить глядачів із будинком свого суперника Сергія Притули в Збаражі. Не пропусти подробиці 2 раунду – дивись онлайн Хто зверху? 2021 випуск 1 від 24.08.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн випуск 1 Хто зверху? сезон 11

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 1 Хто зверху? 11 сезон

Де парк Кіото? У Києві?: Леся Нікітюк відкриває нові горизонти столиці. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 1. Раунд 2
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