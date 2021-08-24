Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 1 від 24.08.2021
24 серпня

JAMALA нажила собі ворога – Володимира Остапчука. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 1. Раунд 6

Ось і в шоу Хто зверху? 11 сезон 1 випуск від 24.08.2021 настав 6 раунд. Знай наших – назва раунду, у якому жіночій і чоловічій командам доведеться напружити мізки, щоб згадати імена та прізвища чи сценічні псевдоніми відомих українців. Хто краще знає наших: чоловіки чи жінки? Дізнайся просто зараз!

Пам’ять трохи підведе наших зірок. Через забудькуватість JAMALA стане ворогом для Володимира Остапчука, Тарас Тополя вирішить приписати своє ім’я Чорноволу, а Сергій Притула не одразу розгледить обличчя MELOVIN. За ким буде перемога? Дивись онлайн 1 випуск шоу Хто зверху? до Дня Незалежності України від 24.08.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн випуск 1 Хто зверху? сезон 11

Дивитися онлайн 7 раунд випуск 1 Хто зверху? 11 сезон

JAMALA нажила собі ворога – Володимира Остапчука. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 1. Раунд 6
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