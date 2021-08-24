Вот и в шоу Хто зверху? 11 сезон 1 выпуск от 24.08.2021 наступил 6 раунд. Знай наших – название раунда, в котором женской и мужской командам придется напрячь мозги, чтобы вспомнить имена и фамилии или сценические псевдонимы известных украинцев. Кто лучше знает наших: мужчины или женщины? Узнай прямо сейчас!

Память немного подведет наших звезд. По забывчивости JAMALA станет врагом для Владимира Остапчука, Тарас Тополя решит приписать свое имя Черноволу, а Сергей Притула не сразу разглядит лицо MELOVIN. За кем будет победа? Смотри онлайн 1 выпуск шоу Хто зверху? ко Дню Независимости Украины от 24.08.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн выпуск 1 Хто зверху? сезон 11

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 1 Хто зверху? 11 сезон