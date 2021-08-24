Смотри онлайн 5 раунд 1 выпуска шоу Хто зверху? от 24.08.2021 на сайте Нового канала!

В раунде Обмен ролями тебя ждет феерическое шоу. Ты когда-нибудь видел Тараса Тополю, Сергея Притулу, Влада Яму и Юрия Горбунова в традиционном украинском женском наряде? И еще и пританцовывающими украинские народные танцы? Гарантирую, что нет, но в шоу Хто зверху? 2021 возможно все. Более того, прямо сейчас ты увидишь, как Леся Никитюк, Анна Ризатдинова, JAMALA и Екатерина Павленко будут зажигать в студии искусным гопаком. Ты не можешь этого пропустить – смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 1 выпуск.

Смотреть онлайн выпуск 1 Хто зверху? сезон 11

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 1 Хто зверху? 11 сезон