Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 1 от 24.08.2021
24 августа

Влад Яма разорвет студию «обертасом». Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 1. Раунд 5

Смотри онлайн 5 раунд 1 выпуска шоу Хто зверху? от 24.08.2021 на сайте Нового канала!

В раунде Обмен ролями тебя ждет феерическое шоу. Ты когда-нибудь видел Тараса Тополю, Сергея Притулу, Влада Яму и Юрия Горбунова в традиционном украинском женском наряде? И еще и пританцовывающими украинские народные танцы? Гарантирую, что нет, но в шоу Хто зверху? 2021 возможно все. Более того, прямо сейчас ты увидишь, как Леся Никитюк, Анна Ризатдинова, JAMALA и Екатерина Павленко будут зажигать в студии искусным гопаком. Ты не можешь этого пропустить – смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 1 выпуск.

Смотреть онлайн выпуск 1 Хто зверху? сезон 11

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 1 Хто зверху? 11 сезон

Влад Яма разорвет студию «обертасом». Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 1. Раунд 5
Друг друга стоят: Сергей Притула и Леся Никитюк нарушают правила раунда! Хто зверху? ...
Где парк Киото? В Киеве?: Леся Никитюк открывает новые горизонты столицы. Хто зверху? ...
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь