Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 1 от 24.08.2021
24 августа

Что общего между Зеленым мексиканцем и Украиной? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 1. Раунд 3

Ты смотришь онлайн продолжение шоу Хто зверху? 11 сезон 1 выпуск от 24.08.2021! В 3 раунде Объясни мне команды будут играть в популярную игру Алиас на украинский лад. В старинных сундуках спрятаны традиционные украинские элементы быта, музыкальные инструменты, символы… Все, что может быть связано с Украиной. Капитаны двух команд за 90 секунд должны объяснить своим звездным бойцам, что спрятано в сундуках. Победа будет за теми, кто угадает как можно больше предметов. Проверь интуицию – делай ставки, кто на этот раз победит!

Почему Леся Никитюк будет убегать от Черного квадрата и почему ведущая мгновенно разлюбит сало? Ответы ищи в 1 выпуске шоу Хто зверху? от 24.08.2021!

Смотреть онлайн выпуск 1 Хто зверху? сезон 11

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 1 Хто зверху? 11 сезон

Что общего между Зеленым мексиканцем и Украиной? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 1. Раунд 3
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