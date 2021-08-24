Ты смотришь онлайн продолжение шоу Хто зверху? 11 сезон 1 выпуск от 24.08.2021! В 3 раунде Объясни мне команды будут играть в популярную игру Алиас на украинский лад. В старинных сундуках спрятаны традиционные украинские элементы быта, музыкальные инструменты, символы… Все, что может быть связано с Украиной. Капитаны двух команд за 90 секунд должны объяснить своим звездным бойцам, что спрятано в сундуках. Победа будет за теми, кто угадает как можно больше предметов. Проверь интуицию – делай ставки, кто на этот раз победит!

Почему Леся Никитюк будет убегать от Черного квадрата и почему ведущая мгновенно разлюбит сало? Ответы ищи в 1 выпуске шоу Хто зверху? от 24.08.2021!

Смотреть онлайн выпуск 1 Хто зверху? сезон 11

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 1 Хто зверху? 11 сезон