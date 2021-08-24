Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 1 от 24.08.2021
24 августа

Праздничный торт в студию! Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 1. Раунд 7

Не пропусти последнюю битву перед финалом – смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 1 выпуск на сайте Нового канала!

Загадай желание – название 7 раунда, где Сергей Притула, Юрий Горбунов, Тарас Тополя и Влад Яма, а также Леся Никитюк, Анна Ризатдинова, JAMALA и Екатерина Павленко проведут репетицию дня рождения и будут задувать свечи на тортах. На каждую команду будет по одному крупному торту. Та команда, которой хватит воздуха в легких и которая быстрее задует все свечи, одерживает победу. Кто искусно «отпразднует» день рождения? Подробности 7 раунда ищи в 1 выпуске шоу Хто зверху? 2021 от 24.08.2021.

Смотреть онлайн выпуск 1 Хто зверху? сезон 11

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 1 Хто зверху? 11 сезон

Праздничный торт в студию! Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 1. Раунд 7
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