Не пропусти последнюю битву перед финалом – смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 1 выпуск на сайте Нового канала!

Загадай желание – название 7 раунда, где Сергей Притула, Юрий Горбунов, Тарас Тополя и Влад Яма, а также Леся Никитюк, Анна Ризатдинова, JAMALA и Екатерина Павленко проведут репетицию дня рождения и будут задувать свечи на тортах. На каждую команду будет по одному крупному торту. Та команда, которой хватит воздуха в легких и которая быстрее задует все свечи, одерживает победу. Кто искусно «отпразднует» день рождения? Подробности 7 раунда ищи в 1 выпуске шоу Хто зверху? 2021 от 24.08.2021.

Смотреть онлайн выпуск 1 Хто зверху? сезон 11

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 1 Хто зверху? 11 сезон