Не пропусти останню битву перед фіналом – дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 1 випуск на сайті Нового каналу!

Загадай бажання – назва 7 раунду, де Сергій Притула, Юрій Горбунов, Тарас Тополя та Влад Яма, а також Леся Нікітюк, Анна Різатдінова, JAMALA та Катерина Павленко проведуть репетицію дня народження та задмухуватимуть свічки на тортах. На кожну команду буде по одному великому торту. Та команда, якій вистачить повітря в легенях і яка швидше задмухає всі свічки, отримує перемогу. Хто майстерно «відсвяткує» день народження? Подробиці 7 раунду шукай у 1 випуску шоу Хто зверху? 2021 від 24.08.2021.

Дивитися онлайн випуск 1 Хто зверху? сезон 11

Дивитися онлайн 8 раунд випуск 1 Хто зверху? 11 сезон