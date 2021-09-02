Смотрите онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 2 выпуск от 02.09.2021 на Новом канале! На этот раз мужскую команду будут представлять веселые, харизматичные и сообразительные участники: актер Improv Live Show Валентин Михиенко; музыкант, танцор и шоумен Антон Савлепов; украинский стэндап-комик и актер «Инородного театра абсурда Воробушек» Василий Байдак.

Основной суперсилой женской команды будет объединение красоты, таланта и ума. Актриса сериала Однажды под Полтавой и участница «Женского Квартала» Ирина Сопонару, певица и композитор TAYANNA и украинская актриса, юмористка и участница «Женского Квартала» Анастасия Оруджова готовы доказать, что девушки сверху! Какой из команд улыбнется удача в раунде «Руки-Ноги»? Смотри онлайн 2 выпуск Хто зверху? 11 сезон.

Смотреть онлайн выпуск 1 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон