В шоу Хто зверху? 11 сезон 2 выпуск от 02.09.2021 команды сыграют в конкурс «По губам». Первыми в бой пойдут девушки. Они поразят Сергея Притулу своей сообразительностью и точностью, а также без проблем отгадают слово «чупакабра». А вот мужской команде придется нелегко. Они будут придумывать новые несуществующие слова или будут произносить их, как 4-летний ребенок. Сергей Притула аж вспотеет, объясняя мужчинам слово «пони». Какая команда положит соперников на лопатки? Не пропусти смешной раунд – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 2 на Новом канале.

Смотреть онлайн выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 3 раунд выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон