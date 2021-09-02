Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 2 выпуск от 02.09.2021 на Новом канале! Команды сыграют в игру, похожую на крестики-нолики, а их оружием будут розовые и голубые шарики. Задача игроков – расставлять шарики так, чтобы выстроить как можно больше линий своего цвета по горизонтали, вертикали и диагонали.

Хочешь узнать, участники какой команды окажутся сообразительными и смогут перехитрить своего соперника? Кто окажется сверху на этот раз? Не пропусти ожесточенный финальный поединок – смотри онлайн Хто зверху? сезон 11 выпуск 2 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон