Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 2 от 02.09.2021
02 сентября

Мужчины требуют переиграть раунд! Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 2. Раунд 6

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 2 выпуск от 02.09.2021 на Новом канале! Пришло время раунда «Музыкальный крокодил», в котором игроки слушают песню в наушниках и показывают название композиции своим командам. Ни в коем случае нельзя подсказывать и показывать исполнителя песни, ведь Верховный судья все видит.

Мужской команде достанется лирическая песня Тины Кароль, а сборной Леди Ле – Кузьмы Скрябина. Хочешь узнать, кто даст правильный ответ всего за несколько секунд и не оставит соперникам шанса на победу? Смотри шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 2 онлайн.

Смотреть онлайн выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Мужчины требуют переиграть раунд! Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 2. Раунд 6
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