Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 2 выпуск от 02.09.2021 на Новом канале! Пришло время раунда «Музыкальный крокодил», в котором игроки слушают песню в наушниках и показывают название композиции своим командам. Ни в коем случае нельзя подсказывать и показывать исполнителя песни, ведь Верховный судья все видит.

Мужской команде достанется лирическая песня Тины Кароль, а сборной Леди Ле – Кузьмы Скрябина. Хочешь узнать, кто даст правильный ответ всего за несколько секунд и не оставит соперникам шанса на победу? Смотри шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 2 онлайн.

Смотреть онлайн выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон