Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 2 випуск від 02.09.2021 на Новому каналі! Настав час раунду «Музичний крокодил», у якому гравці слухають пісню в навушниках і показують назву композиції своїм командам. У жодному разі не можна підказувати та показувати виконавця пісні, адже Верховний суддя все бачить.

Чоловічій команді дістанеться лірична пісня Тіни Кароль, а збірній Леді Ле – Кузьми Скрябіна. Хочеш дізнатися, хто дасть правильну відповідь усього за кілька секунд і не залишить суперникам шансу на перемогу? Дивись шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 2 онлайн.

Дивитися онлайн випуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 7 раунд випуск 2 Хто зверху? 11 сезон