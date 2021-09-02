У шоу Хто зверху? 11 сезон 2 випуск від 02.09.2021 команди зіграють у конкурс «По губах». Першими в бій підуть дівчата. Вони вразять Сергія Притулу своєю кмітливістю та влучністю і без проблем відгадають слово «чупакабра». А от чоловічій команді доведеться не легко. Вони вигадуватимуть нові неіснуючі слова або вимовлятимуть їх, як 4-річна дитина. Сергій Притула аж спітніє, пояснюючи чоловікам слово «поні». Яка команда покладе суперників на лопатки? Не пропусти кумедний раунд – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 2 на Новому каналі.

Дивитися онлайн випуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 2 Хто зверху? 11 сезон