Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 2 від 02.09.2021
02 вересня

Сергій Притула станцював у стилі «собачки». Хто зверху? Сезон 11. Випуск 2. Раунд 5

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 2 випуск від 02.09.2021 на Новому каналі! У 5 раунді команди поміняються ролями і влаштують у студії феєричне дійство. Дівчата перетворяться на теквондисток і безжально розбиватимуть дерев’яні дощечки своїми ніжними ручками та ніжками. Кого вони уявлятимуть під час удару: колишніх, колег чи може суперників із чоловічої збірної?

Команді Сергія Притули також доведеться не солодко. Чоловікам потрібно буде вивчити кілька танцювальних прийомів і повторити виступ за командою групи підтримки. Чи зможуть чоловіки сісти на поперечний шпагат? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 2.

Дивитися онлайн випуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 6 раунд випуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Сергій Притула станцював у стилі «собачки». Хто зверху? Сезон 11. Випуск 2. Раунд 5
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