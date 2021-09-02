Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 2 випуск від 02.09.2021 на Новому каналі! У 5 раунді команди поміняються ролями і влаштують у студії феєричне дійство. Дівчата перетворяться на теквондисток і безжально розбиватимуть дерев’яні дощечки своїми ніжними ручками та ніжками. Кого вони уявлятимуть під час удару: колишніх, колег чи може суперників із чоловічої збірної?

Команді Сергія Притули також доведеться не солодко. Чоловікам потрібно буде вивчити кілька танцювальних прийомів і повторити виступ за командою групи підтримки. Чи зможуть чоловіки сісти на поперечний шпагат? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 2.

Дивитися онлайн випуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 6 раунд випуск 2 Хто зверху? 11 сезон