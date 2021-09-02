Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 2 від 02.09.2021
02 вересня

Манікюр зіпсував дівчатам репутацію. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 2. Раунд 4

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 2 випуск від 02.09.2021 на сайті Нового каналу! «Знайди слово» – саме так називається раунд, у якому учасники команд по черзі підбігатимуть до дошки з буквами і шукатимуть на них зашифровані слова. Верховний суддя зараховуватиме лише ті слова, які мінімум з чотирьох букв і які можна знайти у словнику.

У цьому раунді дівчата порушать правила і спробують виправити помилку після звукового сигналу. Як на це відреагує команда суперників? Готовий побачити веселий поєдинок? Дивись онлайн Хто зверху? сезон 11 випуск 2.

Дивитися онлайн випуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Манікюр зіпсував дівчатам репутацію. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 2. Раунд 4
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