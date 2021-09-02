Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 2 от 02.09.2021
02 сентября

Маникюр испортил девушкам репутацию. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 2. Раунд 4

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 2 выпуск от 02.09.2021 на сайте Нового канала! «Найди слово» – именно так называется раунд, в котором участники команд будут по очереди подбегать к доске с буквами и искать на них зашифрованные слова. Верховный судья будет засчитывать только те слова, которые складываются минимум из четырех букв и которые можно найти в словаре.

В этом раунде девушки нарушат правила и попытаются исправить ошибку после звукового сигнала. Как на это отреагирует команда соперников? Готов увидеть веселый поединок? Смотри онлайн Хто зверху? сезон 11 выпуск 2.

Смотреть онлайн выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Маникюр испортил девушкам репутацию. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 2. Раунд 4
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