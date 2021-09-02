Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 2 выпуск от 02.09.2021 на сайте Нового канала! «Найди слово» – именно так называется раунд, в котором участники команд будут по очереди подбегать к доске с буквами и искать на них зашифрованные слова. Верховный судья будет засчитывать только те слова, которые складываются минимум из четырех букв и которые можно найти в словаре.

В этом раунде девушки нарушат правила и попытаются исправить ошибку после звукового сигнала. Как на это отреагирует команда соперников? Готов увидеть веселый поединок? Смотри онлайн Хто зверху? сезон 11 выпуск 2.

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