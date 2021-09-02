Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 2 от 02.09.2021
02 сентября

Винник и Мадонна не спасли мужскую команду. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 2. Раунд 3

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 2 выпуск от 02.09.2021 на Новом канале. В 3 раунде, который называется «Кнопка», состоится динамичное и ожесточенное противостояние между двумя командами. Правила конкурса просты: в студии будет звучать музыка, а команды должны догадаться, что это за песня и кто ее исполнитель. Бал получит тот, кто первым нажмет на кнопку и даст правильный ответ.

Мужская команда попытается дать фору девчатам, но попутает грешное с праведным. Даже Олег Винник не принесет им дополнительный балл. Смогут ли девушки выиграть в музыкальном поединке? Смотри онлайн музыкальный раунд в шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 2.

Смотреть онлайн выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Винник и Мадонна не спасли мужскую команду. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 2. Раунд 3
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