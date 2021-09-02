Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 2 от 02.09.2021
02 сентября

Притула снова отправил TAYANNA на стеклянную доску. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 2. Раунд 7

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 2 выпуск от 02.09.2021 на Новом канале! Пришло время раунда, которого боятся все игроки без исключения. И не спроста, ведь очень непросто держаться на стеклянной поверхности и давать правильные ответы на коварные вопросы капитанов.

«Бог любит троицу», – сказал Сергей Дмитриевич и в очередной раз вызвал TAYANNA на стеклянную доску. Удалось ли певице ответить на все вопросы и улучшить предыдущие результаты? И как с заданием справились мужчины? Не пропусти интеллектуальный раунд – смотри онлайн Хто зверху? сезон 11 выпуск 2.

Смотреть онлайн выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Притула снова отправил TAYANNA на стеклянную доску. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 2. Раунд 7
TAYANNA назвала Лесю Никитюк чупакаброй? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 2. Раунд 2 ...
Винник и Мадонна не спасли мужскую команду. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 2. ...
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь