Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 2 выпуск от 02.09.2021 на Новом канале! Пришло время раунда, которого боятся все игроки без исключения. И не спроста, ведь очень непросто держаться на стеклянной поверхности и давать правильные ответы на коварные вопросы капитанов.

«Бог любит троицу», – сказал Сергей Дмитриевич и в очередной раз вызвал TAYANNA на стеклянную доску. Удалось ли певице ответить на все вопросы и улучшить предыдущие результаты? И как с заданием справились мужчины? Не пропусти интеллектуальный раунд – смотри онлайн Хто зверху? сезон 11 выпуск 2.

Смотреть онлайн выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон