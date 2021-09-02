Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 2 від 02.09.2021
02 вересня

Притула знову відправив TAYANNA на скляну дошку. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 2. Раунд 7

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 2 випуск від 02.09.2021 на Новому каналі! Настав час раунду, якого бояться всі гравці без винятку. І не спроста, адже дуже непросто триматися на скляній поверхні та давати правильні відповіді на підступні запитання капітанів.

«Бог любить трійцю», – сказав Сергій Дмитрович і вчергове викликав TAYANNA на скляну дошку. Чи вдалося співачці відповісти на всі запитання та покращити попередні результати? І як із завданням справилися чоловіки? Не пропусти інтелектуальний раунд – дивись онлайн Хто зверху? сезон 11 випуск 2.

Дивитися онлайн випуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 8 раунд випуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Притула знову відправив TAYANNA на скляну дошку. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 2. Раунд 7
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