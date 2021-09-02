Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 2 випуск від 02.09.2021 на Новому каналі. У 3 раунді, який має назву «Кнопка», відбудеться динамічне та запекле протистояння між двома командами. Правила конкурсу прості: у студії лунатиме музика, а команди мають здогадатися, що це за пісня і хто її виконавець. Бал отримає той, хто першим натисне на кнопку і дасть правильну відповідь.

Чоловіча команда спробує дати фору дівчатам, але попутає грішне з праведним. Навіть Олег Винник не принесе їм додатковий бал. Чи зможуть дівчата виграти в музичному двобої? Дивись онлайн музичний раунд у шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 2.

Дивитися онлайн випуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 2 Хто зверху? 11 сезон