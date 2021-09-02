Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 2 випуск від 02.09.2021 на Новому каналі! Команди зіграють у гру, схожу на хрестики-нулики, а їхньою зброєю будуть рожеві та блакитні кульки. Завдання гравців – розставляти кульки так, щоб вибудувати якомога більше ліній свого кольору по горизонталі, вертикалі та діагоналі.

Хочеш дізнатися, учасники якої команди виявляться кмітливішими та зможуть перехитрити свого суперника? Хто опиниться зверху цього разу? Не пропусти запеклий фінальний двобій – дивись онлайн Хто зверху? сезон 11 випуск 2 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн випуск 2 Хто зверху? 11 сезон