Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 2 выпуск от 02.09.2021 на Новом канале! В 5 раунде команды поменяются ролями и устроят в студии феерическое действо. Девушки превратятся в тхэквондисток и будут безжалостно разбивать деревянные доски своими нежными ручками и ножками. Кого они будут представлять при ударе: бывших, коллег или может соперников из мужской сборной?

Команде Сергея Притулы также придется не сладко. Мужчинам нужно будет выучить несколько танцевальных приемов и повторить выступление за командой группы поддержки. Смогут ли мужчины сесть на поперечный шпагат? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 2.

Смотреть онлайн выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон