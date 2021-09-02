Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 2 от 02.09.2021
02 сентября

Сергей Притула станцевал в стиле «собачки». Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 2. Раунд 5

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 2 выпуск от 02.09.2021 на Новом канале! В 5 раунде команды поменяются ролями и устроят в студии феерическое действо. Девушки превратятся в тхэквондисток и будут безжалостно разбивать деревянные доски своими нежными ручками и ножками. Кого они будут представлять при ударе: бывших, коллег или может соперников из мужской сборной?

Команде Сергея Притулы также придется не сладко. Мужчинам нужно будет выучить несколько танцевальных приемов и повторить выступление за командой группы поддержки. Смогут ли мужчины сесть на поперечный шпагат? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 2.

Смотреть онлайн выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Сергей Притула станцевал в стиле «собачки». Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 2. Раунд 5
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