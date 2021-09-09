Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 3 випуск від 09.09.2021 на Новому каналі! У фіналі командам доведеться пройти підступний конкурс на спритність. Гравці по черзі підходитимуть до спеціальної конструкції з бурульками, які падатимуть на підлогу. Їхнє завдання – ловити бурульки на льоту. Чим більше спійманих, тим більше балів отримує команда.

У фінальну конкурсі учасники команд спіймають однакову кількість бурульок, тому результат великої гри опиниться у руках Лесі Нікітюк і Сергія Притули. Не пропусти запеклу битву капітанів у фіналі – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 3.

Дивитися онлайн випуск 3 Хто зверху? 11 сезон