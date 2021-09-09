Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 3 выпуск от 09.09.2021 на Новом канале! В финале командам предстоит пройти коварный конкурс на ловкость. Игроки по очереди будут подходить к специальной конструкции с сосульками, которые будут падать на пол. Их задача – ловить сосульки на лету. Чем больше пойманных, тем больше баллов получает команда.

В финальном конкурсе участники команд поймают одинаковое количество сосулек, поэтому результат великой игры окажется в руках Леси Никитюк и Сергея Притулы. Не пропусти ожесточенную битву капитанов в финале – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 3.

Смотреть онлайн выпуск 3 Хто зверху? 11 сезон