Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 3 от 09.09.2021
09 сентября

Юрий Ткач подсунул команде свинью вместо тыквы. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 3. Раунд 5

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 3 выпуск от 09.09.2021 на Новом канале! В 5 раунде участники поменяются ролями чтобы доказать, что мужчины разбираются в более женских штучках, а женщины – в мужских. Команде Леди Ле нужно разобраться со значками на панели приборов в автомобиле и распознать, какие из них фейковые.

Команде Сергея Притулы нужно попробовать детское пюре и отгадать, из каких компонентов оно состоит. Смогут ли мужчины отличить вкусы моркови и тыквы? И не спутать шпинат с брокколи? Веселое противостояние смотри онлайн в проекте Хто зверху? сезон 11 выпуск 3.

Смотреть онлайн выпуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Юрий Ткач подсунул команде свинью вместо тыквы. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 3. Раунд 5
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