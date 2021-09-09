Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 3 от 09.09.2021
09 сентября

Юрий Ткач ничего не знает про чулки? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 3. Раунд 2

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 3 выпуск от 09.09.2021 на Новом канале! Во 2 раунде под названием По губам участники команд оденут наушники, в которых будет громко играть музыка. Их задача – по артикуляции отгадывать слова, которые будут показывать капитаны. На все про все 90 секунд, во время которых нужно дать максимальное количество правильных ответов. Кто из игроков не сможет отличить ворота от вороны? Что Роман Мищеряков услышит вместо слова «букет»? И на какую премию номинируют Лесю Никитюк? Самое интересное смотри онлайн в шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 3.

Смотреть онлайн выпуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 3 раунд выпуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Юрий Ткач ничего не знает про чулки? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 3. Раунд 2
Девчата показали пластику в конкурсе Руки-Ноги. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 3. Раунд ...
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