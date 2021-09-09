Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 3 от 09.09.2021
09 сентября

Что общего у команды мужчин и рыбки Дори? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 3. Раунд 4

Знай наших – именно так называется 4 раунд в шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 3 от 09.09.2021. Задача команд – узнать и назвать имена украинских и зарубежных звезд или персонажей. Раунд продлится всего 60 секунд, но этого времени хватит, чтобы одержать победу или опозориться. Хочешь узнать, кто из игроков не сможет узнать Джейсона Стэтхэма и рыбку Дори? А кто не знает, как выглядит известный французский кутюрье Ив Сен-Лоран? Смотри онлайн развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? сезон 11 выпуск 3.

Смотреть онлайн выпуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Что общего у команды мужчин и рыбки Дори? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 3. Раунд 4
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