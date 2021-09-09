Знай наших – именно так называется 4 раунд в шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 3 от 09.09.2021. Задача команд – узнать и назвать имена украинских и зарубежных звезд или персонажей. Раунд продлится всего 60 секунд, но этого времени хватит, чтобы одержать победу или опозориться. Хочешь узнать, кто из игроков не сможет узнать Джейсона Стэтхэма и рыбку Дори? А кто не знает, как выглядит известный французский кутюрье Ив Сен-Лоран? Смотри онлайн развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? сезон 11 выпуск 3.

Смотреть онлайн выпуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 3 Хто зверху? 11 сезон