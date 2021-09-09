Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 3 випуск від 09.09.2021 на Новому каналі! У раунді Музичний крокодил максимально прості правила. Учасник слухає в навушниках відому пісню і показує її назву своїй команді. Завдання гравців – якнайшвидше відгадати композицію.

На музичному ринзі зійдуться Ткачі і у студії Нового каналу з’ясують, хто головний у їхній сім’ї. Юрій показуватиме команді пісню «Не ховай очей», а Вікторія – «Кіно». Чи не посіє цей конкурс зерно розбрату у стосунки зіркової родини? Дивись онлайн Хто зверху? сезон 11 випуск 3.

Дивитися онлайн випуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 7 раунд випуск 3 Хто зверху? 11 сезон