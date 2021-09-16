Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 4 выпуск от 16.09.2021 на Новом канале! В раунде под названием Пять слов капитаны команд поссорятся из-за пальто. Леся Ивановна обратится к Максу Барских и пожалуется, что не понимает смысла его хитов. Хочешь узнать, какая песня вызовет особое удивление у девушек? Смотри музыкальную битву в шоу Хто зверху? сезон 11.

Команда мужчин легко угадает зажигательную песню группы Mozgi, однако от следующих хитов у Сергея Притулы потечет материнская плата. Кто победит в раунде Пять слов? Смотрите онлайн 11 сезон шоу Хто зверху? выпуск 4.

Смотреть онлайн выпуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 4 Хто зверху? 11 сезон