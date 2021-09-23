Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 5 випуск від 23.09.2021 на Новому каналі! У вирішальному раунді перед фіналом учасники команд продемонструють ерудицію на скляній дошці. Честь жіночої команди відстоюватиме співачка, композитор та автор пісень Світлана Тарабарова. Чи зможе вона правильно відповісти на запитання про девальвацію, країн-сусідів України та хімічну рідину, на якій працює холодильник? Дивись у шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Хочеш дізнатися, як проявить себе на дошці ексхолостяк Сергій Мельник? Не пропусти раунд на ерудицію та спритність – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 5.

Дивитися онлайн випуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 8 раунд випуск 5 Хто зверху? 11 сезон