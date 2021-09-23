Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 5 випуск від 23.09.2021 на Новому каналі! У п’ятому раунді команди поміняються ролями. Їхнє завдання – на дотик відгадувати предмети. Леся Нікітюк покаже вищий пілотаж і без проблем відгадає автомобільний диск, а Даша Астаф’єва впізнає монтажну піну. Чи зможуть дівчата правильно визначити вугілля та лещата? Дивись у шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Чоловічій команді прийдеться не солодко. Сергій Притула не зможе відгадати ванночку для манікюру, а Сергію Мельнику не вдасться розпізнати артишок. Чи зможет Іраклі Макацарія та Даніель Салем привести чоловіків до перемоги? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 5.

Дивитися онлайн випуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 6 раунд випуск 5 Хто зверху? 11 сезон