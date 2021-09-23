Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 5 выпуск от 23.09.2021 на Новом канале! В раунде По губам участники команд наденут наушники, в которых будет громко играть музыка. Их задача – прочитать по губам слова, которые будут говорить капитаны команд. Мужчинам достанутся слова «волчица», «шуба», «морковь» и «муза». Кто из них прочитает мат вместо слова «курица»? Смотри в шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Участницы команды Леди Ле без проблем отгадают слово «пиво», но не осилят «кадило». Хочешь услышать, что игроки будут выкрикивать в лицо своим капитанам? Смотри онлайн Хто зверху? сезон 11 выпуск 5.

Смотреть онлайн выпуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 3 раунд выпуск 5 Хто зверху? 11 сезон