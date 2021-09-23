Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 5 выпуск от 23.09.2021 на сайте Нового канала! В финальном раунде участники команд оденутся в свадебную одежду и сыграют в игру на скоростное раздевание. Их задача – как можно быстрее сбросить с себя восемь предметов традиционной одежды невесты и жениха и остаться в одном белье.

В 8 раунде Хто зверху? 2021 по студии будут летать бутоньерки, букеты невесты, смокинги, подвязки и платья. Какая команда превзойдет соперника в скоростном раздевании и одержит победу в 5 выпуске Хто зверху? сезон 11? Смотри онлайн на Новом!

Смотреть онлайн выпуск 5 Хто зверху? 11 сезон