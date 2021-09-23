Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 5 от 23.09.2021
23 сентября

Леся Никитюк спела песню NK «A Huevo». Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 5. Раунд 3

Смотри онлайн гендерную битву в шоу Хто зверху? 11 сезон 5 выпуск от 23.09.2021 на Новом канале! В третьем раунде между командами состоится музыкальная бойня. В студии будут звучать известные треки, которые команды должны как можно быстрее отгадать. Задача осложняется тем, что нужно правильно назвать не только исполнителя, но и песню.

В 3 раунде в шоу Хто зверху? 2021 Галина Ивановна с первой секунды отгадает хит DZIDZIO – Я Миллионер и VLADIMIR DANTES – SASHA. А что узнает мужская команда? Не пропусти музыкальную битву – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 5.

Смотреть онлайн выпуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Леся Никитюк спела песню NK «A Huevo». Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 5. Раунд 3
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