Смотри онлайн гендерную битву в шоу Хто зверху? 11 сезон 5 выпуск от 23.09.2021 на Новом канале! В третьем раунде между командами состоится музыкальная бойня. В студии будут звучать известные треки, которые команды должны как можно быстрее отгадать. Задача осложняется тем, что нужно правильно назвать не только исполнителя, но и песню.

В 3 раунде в шоу Хто зверху? 2021 Галина Ивановна с первой секунды отгадает хит DZIDZIO – Я Миллионер и VLADIMIR DANTES – SASHA. А что узнает мужская команда? Не пропусти музыкальную битву – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 5.

Смотреть онлайн выпуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 5 Хто зверху? 11 сезон