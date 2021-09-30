Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 6 випуск від 30.09.2021 на сайті Teleportal.ua! У другому раунді учасники намагатимуться зрозуміти по губах слова, які вимовлятимуть їхні капітани. У цьому конкурсі не обійдеться без курйозних ситуацій. Наталка Денисенко чутиме «лопату» замість «кабана», Даша Трегубова викрикуватиме матюки замість слова «рука». Хочеш дізнатися, яке слова скаже Яна Грущенко замість «вакцини»? Дивись шоу Хто зверху? 2021 онлайн!

У чоловічій команді обстановка буде не менш цікавою. Алекс Якутов не зможе прочитати по губах слово «ресторан», а Єгор Крутоголов споганить «танго». Хто переможе в артикуляційній битві? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 6.

Дивитися онлайн випуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 6 Хто зверху? 11 сезон