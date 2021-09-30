Новий каналХто зверху?Сезон 11
30 вересня

Хто зверху? Сезон 11. Випуск 6 від 30.09.2021

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 6 випуск від 30.09.2021 на сайті Нового каналу! Цього разу в команді Сергія Притули гратимуть Єгор Крутоголов, Андрій Федінчик і Алекс Якутов. Команду дівчат представлятимуть Даша Трегубова, Яна Глущенко та Наталка Денисенко. Хто зверху буде цього разу?

У першому раунді під назвою Руки-Ноги команди складатимуть слова з букв на лапах. Першими на ігрову арену вийдуть чоловіки і покажуть вищий пілотаж. А як із завданням впораються дівчата? Яке слово вони складуть замість «отамана»? І хто в команді Лесі Нікітюк виявиться засланим козачком і вболіватиме за чоловіків? Яскраву гру дивись онлайн у шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 6.

Дивитися онлайн випуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 2 раунд випуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Хто зверху? Сезон 11. Випуск 6 від 30.09.2021
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