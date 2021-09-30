Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 6 від 30.09.2021
30 вересня

Що таке рожен і що на ньому готують? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 6. Раунд 5

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 6 випуск від 30.09.2021 на сайті Нового каналу! У 5 раунді команди поміняються ролями. Дівчата спробують довести, що можуть відрізнити вугільний гриль від коптильні гарячого копчення та рожен від тандира.

У шоу Хто зверху? 2021 випуск 6 чоловіча команда спробує розібратися у білизняному стилі одягу. Чи зможуть чоловіки відрізнити сукню-комбінацію від нічної сорочки та піжаму від костюма для прогулянок? Не пропустіть цікавий обмін ролями – дивіться онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 6.

Дивитися онлайн випуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 6 раунд випуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Що таке рожен і що на ньому готують? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 6. Раунд 5
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