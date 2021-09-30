Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 6 випуск від 30.09.2021 на сайті Нового каналу! Шостий раунд називається Правда чи брехня. Учасники виходитимуть у центр і розповідатимуть про себе якісь цікаві, неймовірні та страшні історії. Завдання суперника – відгадати, це правда чи брехня.

У шоу Хто зверху? 2021 Єгор Крутоголов розповість про цікаву пригоду багаторічної давнини. Чи повірить йому Даша Трегубова? Тим часом Андрій Федінчик зізнається, що озвучував Леонардо Ді Капріо у фільмі Титанік для кінотеатрів. Як на такий факт відреагує Леся Нікітюк? Дивись онлайн цікаву правду та брехню про зірок у шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 6.

Дивитися онлайн випуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 7 раунд випуск 6 Хто зверху? 11 сезон