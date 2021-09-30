У фіналі шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 6 від 30.09.2021 команди зіграють у хрестики-нулики. Проте їм дістанеться не просто ігрова дошка, а тривимірна конструкція. Завдання учасників – скласти якомога більше ліній з трьох кульок одного кольору. Рахуватимуться лінії по вертикалі, горизонталі та діагоналі. Чи зможуть дівчата перехитрити хлопців? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн 6 випуск шоу Хто зверху? 2021.

Яка команда краще впорається із завданням і отримає бажану перемогу в фіналі? Не пропусти напружений вирішальний раунд – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 6 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн випуск 6 Хто зверху? 11 сезон