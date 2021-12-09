Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 16 от 09.12.2021
09 декабря

Сергей Притула чуть не сломался в раунде Руки-Ноги. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 16. Раунд 1

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 16 выпуск от 09.12.2021 на сайте Нового канала! Сегодняшняя игра обещает быть интересной и веселой, ведь в командах Леси Никитюк и Сергея Притулы собрались яркие участники. Олег Собчук, Влад Куран и Эльдар Кабиров будут играть за мужчин. Им будут противостоять Надежда Мейхер, Дарья Петрожицкая и Алина Гордиенко.

В первом раунде шоу Хто зверху? 2021 команды сыграют в Руки-Ноги. Мужчины будут складывать слова «разбойник», «Алексей» и «наркоз», а девушки – «Крещатик», «табурет» и «хробак». Кто лучше справится с заданием? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 16.

Смотреть онлайн выпуск 15 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 16 Хто зверху? 11 сезон

Сергей Притула чуть не сломался в раунде Руки-Ноги. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 16. Раунд 1
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