Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 16 выпуск от 09.12.2021 на сайте Нового канала! В третьем раунде под названием Пять слов команды продемонстрируют, как они знают современные украинские и мировые хиты. На экране будут зашифрованы строки из песен, которые участникам нужно угадать. Команде Леси Никитюк попадется хит Jerry Heil – #ОХРАНА_ОТМЕНА, а также песня MONATIK.

В третьем раунде шоу Хто зверху? 2021 мужчины будут отгадывать песню Ирины Билык – Снег, а также зажигательный хит Pharrell Williams – Happy. Не пропусти интересное музыкальное противостояние – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 16.

Смотреть онлайн выпуск 16 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 16 Хто зверху? 11 сезон