Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 16 от 09.12.2021
09 декабря

Раунд Пять слов рассекретит музыкальные вкусы участников Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 16. Раунд 3

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 16 выпуск от 09.12.2021 на сайте Нового канала! В третьем раунде под названием Пять слов команды продемонстрируют, как они знают современные украинские и мировые хиты. На экране будут зашифрованы строки из песен, которые участникам нужно угадать. Команде Леси Никитюк попадется хит Jerry Heil – #ОХРАНА_ОТМЕНА, а также песня MONATIK.

В третьем раунде шоу Хто зверху? 2021 мужчины будут отгадывать песню Ирины Билык – Снег, а также зажигательный хит Pharrell Williams – Happy. Не пропусти интересное музыкальное противостояние – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 16.

Смотреть онлайн выпуск 16 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 16 Хто зверху? 11 сезон

Раунд Пять слов рассекретит музыкальные вкусы участников Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 16. Раунд 3
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