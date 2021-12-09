Хочешь увидеть интересный обмен ролями? Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 16 выпуск от 09.12.2021 на Новом канале! В этом раунде девушки подготовят парням настоящую подставу. В студии появятся горшки с цветами, из которых мужчинам нужно собрать букет. Смогут ли они отличить амарант от леукуспермума, латирус от стрелиции и кампанула от фрезии? Смотри шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

В 5 раунде девушкам также придется очень сильно постараться, чтобы заработать баллы. Им нужно будет попасть в мусорники шкуркой от банана, бутылкой и коробкой. Хочешь увидеть, что из этого выйдет? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 16.

Смотреть онлайн выпуск 16 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 16 Хто зверху? 11 сезон